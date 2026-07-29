Станислав Атанасов: В САЩ и в OFAC знаят за Демерджиев, че той е извършил закононарушение, ровейки в личните данни на граждани на над 36 държави

кадър: Нова тв

България дълги години е предвидим партньор на САЩ. След посещението на Иван Демерджиев в страната, в съчетание с PNR скандала, който той сътвори и който засяга и граждани на САЩ, следва да бъдат зададени въпроси на вътрешния министър. Това каза депутатът от ПГ на ДПС Станислав Атанасов в ефира на „Здравей, България”.

Народният представител коментира, че Демерджиев е бил на форума на Марко Рубио, но „по някое време му е станало безинтересно и си е тръгнал и това не е добър сигнал към нашите партньори”. „Когато държавният секретар на САЩ те покани на такова мероприятие, не може да си тръгнеш, защото не ти е интересно”, допълни Атанасов.

Той беше категоричен, че ДПС не се притеснява от федерално разследване. И отбеляза, че има разминаване между това, което Демерджиев говори и онова, което върши. „Това, което се знае за него в САЩ и в OFAC, е, че той е извършил закононарушение, ровейки в личните данни на граждани на над 36 държави. Това е нарушение на международните договори”, категоричен е Атанасов.

По отношение на съмненията за корупция депутатът каза: „Ние също имаме съмнения за Демерджиев. Откъде той има 411 имота, включително такива, придобити за по 1000 лева?”. А по отношение на твърдението на НАП, че приходите на вътрешния министър са над неговите разходи, депутатът запита дали има друг случай, в който НАП е излязъл със становище в рамките на един ден по дадена проверка. И допълни, че „е имало опити за притискане за такава бърза реакция”.

По отношение на плащанията, които е правил Делян Пеевски, депутатът каза, че това се е случвало с лични пари на лидера на ДПС и такива на семейството му. Средствата имали ясен произход и това било лесно проверимо. „Всичко е ясно, всичко е отговорно, имотната декларация е публична. България има актуални проблеми, сътворени от Демерджиев, който е овластен и използва служебното си положение за лични вендети и саморазправи”, каза още депутатът.

Той отказа да коментира какви са отношенията между Пеевски и Десислава Атанасова, като определи темата като „жълтини”.

По повод санкциите "Магнитски" депутатът каза, че "действието на подобен тип санкции в ЕС е нарушение на човешките права".

На въпроса дали България трябва да помага на Украйна той отговори, че позицията на ДПС винаги е била една и съща – „подкрепя се жертвата на агресора, а в случая е ясно кой е агресорът”.

Темата за приетия бюджет за 2026 г. Атанасов коментира така: „Хората, които ни симпатизират, имат нужда от бюджет, за да реши той техни конкретни проблеми. А ДПС работи за своите избиратели”.

Депутатът не отговори конкретно на въпроса дали ДПС ще има свой кандидат за изборите за президент, или ще подкрепи някого.

Редактор "Екип на Петел",

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