Станислав Балабанов: Няма от какво да се крием, логичният изход е избори

Кадър Нова ТВ

Няма от какво да се крием, заяви пред БНР Станислав Балабанов - зам.-председател на ИТН.

Той напомни времето преди да се създаде настоящето правителство в оставка, спиралата от избори и желанието на хората да има работещ кабинет. Не беше лесно нашето решение, констатира Балабанов, но подчерта, че в онзи момент са търсили стабилност.

"Това правителство беше клатено ежедневно, но това правителство постигна значими неща", подчерта той в интервю за предаването "Неделя 150" и изброи направеното, като открои предстоящото официално влизане на страната ни в еврозоната.

По думите му протестиращите заслужават само уважение:

"Това е смисълът на демокрацията - ако не си съгласен с нещо, излизаш, отстояваш го, бориш се".

Всички заедно обаче стигаме до основния въпрос - а оттук нататък накъде, посочи депутатът от ИТН.

Цялото интервю ТУК

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!