Станислав Недков Стъки: Изгубихме един от нас, Бог да прости и приеме в Царството Небесно Любомир новопреставлен

Кадър БТВ

Станислав Недков Стъки написа тъжен пост:

Изгубихме един от нас – Любомир Гешев. Много го обичах. Човек с голямо сърце, отдаден треньор и истински приятел. Той даде много за развитието на бойните спортове в България и оставя след себе си цяло поколение млади спортисти, които се надявам да продължат неговото добро дело и да носят името му с гордост. Един от тях е европейският шампион от Белград 2025 Ангел Алиев.

Любомир Гешев работеше със сърце и душа. Дори и преди два дни с последни сили беше до децата на турнира във Велико Търново.

Бог да прости и приеме в Царството Небесно Любомир новопреставлен.

Няма да те забравим, треньоре.

Завинаги оставаш един от нас.

