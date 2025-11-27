Станислав Попдончев, БСК: Всички администрации да получат 5% повече

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Все още не са обсъждани никакви конкретни предложения за промени в бюджета, обсъждането ще започне утре сутринта, това каза по bTV Станислав Попдончев от Българската стопанска камара. Той добави, че предложенията на бизнеса са внесени в парламента още при изготвянето на оттегления бюджет и остават непроменени.

Попдончев каза също, автоматизмът в разходите за заплащане трябва да отпадне като принцип в бюджет 2026. Според него може да се направят съкращения и да се пенсионират служители на МВР, но не само.

Той обаче подчерта, че БКС подкрепя исканията на други държавни служители. По думите му, има агенции и администрации, които са подценени, а приносът им за обществото е важен.

„Повишението на заплатите трябва да е 5% за всички администрации”, заяви Попдончев.

Той подчерта също, че не всички работодателски организации са подкрепили снощния протест в столицата. „Според нас не е това пътя”, допълни представителят на БСК.

