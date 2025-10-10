Станислав Стоянов: Очаквам Черно море да победи Левски

Снимка: личен архив

Легендата на Черно море Станислав Стоянов изрази своето задоволство, че и през този сезон отборът отстоява високите си позиции в класирането. Бившият халф се радва също, че перспективни „моряци“ са сред основните изпълнители в състава, и е оптимист, че следващите млади момчета, които ще дойдат от школата, също ще са полезни на батковците.

„Ако трябва да съм честен, приех за нещо нормално изгубените четири точки у дома в срещите с Локомотив Пловдив и Септември, и загубата във Враца. Това се случва във футбола, въпреки че миналата година ги вземахме такива точки. Но сезоните са различни и има различни моменти в тях. Така че е нормално да се губят точки, но не само Черно море губи такива. Говорим за един процес, но аз съм сигурен, че ние ще наваксаме пропуснатото. Трябва също да се отчете, че някои от новите футболисти по-трудно се адпатираха. Селсо Сидни например в началото не даваше това, което се очакваше от него. Но виждате, че в последните мачове се представя на доста по-високо ниво, и вкара първите си два гола за тима. Мисля, че занапред той ще играе още по-силно“, започна пред Nostrabet.com Стоянов.

„За мен обаче е най-важно, че Черно море има добър отбор и като цяло играе добър футбол. Може би в някакъв момент не стояхме толкова добре на терена, но пък си взехме мачове, които бяха важни. А и класирането само по себе си показва как се справяме. Щом сме в Топ 4 и близо до тези пред нас, значи момчетата си вършат работата. Много трудно е обаче да поддържаш постоянство и оптимална форма в цял един сезон. Има много мачове, и няма как във всичките да си на топ ниво и да спечелиш максимума. Със сигурност има и не толкова добри моменти, но оттук нататък смятам, че Черно море ще постига това, към което се стреми“.

„От новите освен Селсо Сидни, силно впечатление ми прави и Жоао Педро, както и Давид Телеш, който поддържа завидно постоянство. Георги Лазаров пък е откритието на сезона. Доста качествен човек и играч, голаджия. Много се радвам за него. Радвам се също, че Черно море разполага с прекрасен колектив и между всички играчи има добри отношения. Футболисти като Лазаров и Николай Златев, с тях е свързано бъдещето на Черно море, както и с млади момчета от набор 2008. Илиан Илиев вече спомена имената на Емануил Няголов и Кристиян Михайлов“.

„Имам поглед върху школата всеки ден, и уверявам всички черноморци, че имаме качествени деца и юноши, които са и качествени хора. Възлагам големи надежди на талантите ни, които влизат при мъжете, и е хубаво, че представителния ни тим се води от специалист като Илиан Илиев. Той дава достатъчно време и шанс на младите, и го прави най-добре от всички треньори в елита. Затова нямам никакви притеснения за бъдещето на черноморските кадри. Оптимист съм, защото идва новата вълна отдолу, но не само в лицето на тези, които Илиан визира. Има и други, които един ден ще показват най-доброто от себе си в в Черно море. Илиан знае техните качества, а и качването на юноши в мъжете дава допълнителна мотивация на треньорите в школата, тъй като виждат, че трудът и старанието им се отплащат“.

„Другата неделя, разбира се, че ще съм на „Тича“. Мисля, че ще победим Левски с 2:0 не само, защото се намираме в успешна серия срещу тях у дома. Ние можем да го направим, след като вече сме показвали, че сме способни на това, с подкрепата на нашите невероятни фенове и на цялата черноморска общност. Убеден съм, че стадионът ще е пълен, и всички, които обичат Черно море, ще го подкрепят по пътя към поредните три точки. За мен е вън от съмнение, че нашите ще спечелят, тъй като имат достатъчно спортно-технически аргументи за победата“, завърши Станислав Стоянов.

