Станислав Стоянов: Очакванията към Черно море са големи

Станислав Стоянов е бивш футболист, чиято професионална кариера премина през отборите на Добруджа и Черно море. Той е юноша на ЦСКА, като изиграва пет сезона в Добрич, за да дойде през 1999 г. на „Тича“. На този стадион универсалният състезател играе до края на кариерата си, като е част от един от най-големите успехи на тима – спечелените бронзови медали през 2009 г. Има над 300 мача в „А“ група, а като добавим и тези в „Б“, стават над 330 като професионалист. От 2014 г. е в детско-юношеската школа на Черно море, като от три години е неин ръководител. Стоянов се съгласи да отговори на въпросите на Winlab.

– Г-н Стоянов, как оценявате представянето на Черно море през есенната част от първенството. След 19 кръга отборът е в Топ 4, но отпадна от турнира за Купата на България?

– Представянето е добро като погледнем класирането. Четвърти сме и смятам, че това е добро, защото във времето съм забелязал, че когато един отбор направи добри класирания, както в нашия случай второ и трето място, в следващата година се играе доста трудно. Отборът вдигна нивото доста, говоря за играчи, ръководство, фенове. Очакванията стават по-големи към тима. И предвид уникалните класирания предните години, сега е в четворката и е в борбата за евроквоти. За това смятам, че е много добро представянето. А и като се има предвид, че загубихме някои неочаквани точки.

– В кои мачове „моряците“ “изпуснаха питомното” и в кои взеха неочаквани точки?

– Този с Локомотив (София) на „Тича“ е един от мачовете, които доста неочаквано загубихме. Срещу Септември у дома също изпуснахме ценни точки. Но пък спечелихме в продължението срещу Берое в Стара Загора, както и още няколко важни победи навън. Нещата се компенсират понякога.

– Като шеф на школата вие следите доста талантливи млади футболисти. Познавахте ли качествата на Георги Лазаров, който направи много силна есен и е водещ голмайстор за Черно море?

– Да. Имах впечатления за неговите качества и за него като футболист. Той е млад, роден е 2004 г. Направи ми впечатление като дойде във Фратрия. За малко мачове вкара много голове, което събуди интерес в мен. Аз мисля, че той е един много качествен млад футболист. Също така това момче е много добро като човек, като характер. Прави добър полусезон и играе много силно. Мисля, че това ще продължи и той е ще бъде един от водещите реализатори за отбора в първенството.

– Друг юноша – Николай Златев, също е сред водещите реализатори на “моряците”. Вие го познавате отлично. Сега ли бе точното време да развие толкова сериозно потенциала си и какво още да очакваме от него?

– Ако трябва да бъда честен, може би очаквах малко по-рано да се случат нещата с него. Явно адаптацията му от юношеския футбол в мъжкия е малко по-трудна. Но той показва страхотни игри и отбеляза невероятни голове. Аз познавам изключително добре неговите качества. Той има още много какво да даде на Черно море – като голове, като начин на игра, като поведение, като постоянство. Според мен в първата година след като влезе при мъжете основният му проблем беше, че не бе достатъчно постоянен в мачовете, но с течение на времето той доби самочувствие и виждаме как с всеки изминал мач се представя все по-силно.

– Илиан Илиев се слави с това, че дава шанс на юношите. През тази подготовка още таланти се “качиха” в първия отбор. Какви качества притежават?

– Да, Илиан е треньорът, който дава най-много шанс на юношите на клуба. Доста от талантите в школата получават шанс в първия отбор. Сред новите такива са Кристиян Михайлов и Николай Недков. Кристиян е нападател/крило – експлозивен, с много добър демараж и Илиан е видял в него качества. Аз мисля, че той е готов, Илиан най-добре знае, но мисля, че идва и неговият момент. Той е набор 2008. Заедно с Николай Недков, който е 2007, са нападатели/крила. Справят се чудесно в гарнитурите. Кристиян Михайлов го „качихме“ малко по-рано във втория отбор, където играе вече цяла година. Идеята беше да го адаптираме по-бързо към мъжкия футбол. Той се справя чудесно. И той, както и Емануил Няголов, ще намери място в първия състав.

– Още първият пролетен мач е срещу градския съперник Спартак. Какво очаквате от двубоя и кое ще е решаващо след дългата пауза?

– Да не прозвучи нескромно, но мисля, че Черно море е доста по-класният отбор. Играе по-добър футбол. Малко е клиширано да кажем, че е дерби и се поизравняват нещата, но смятам, че Черно море няма да има проблем в този двубой. Нищо че е първи мач след паузата. Ще победи с игра градския съперник, с цялото ми уважение към тях. А когато Черно море победи градския съперник, в следващите мачове играе доста по-спокойно и с настроение, тъй като си е свършил работата. Просто победа срещу Спартак дава един импулс. Аз като футболист съм го усещал доста пъти. Смятам, че Черно море ще победи с добра игра и ще получи един импулс за следващите срещи.

– Как виждате шансовете на Черно море през пролетта? Реално ли е запазване на място в първата четворка или ще се гони класиране в Европа чрез петото място и евентуален плейоф?

– Трудно ще е, защото виждаме, че ЦСКА като пети в класирането е на две точки зад нас. Но Черно море има шансове и мачовете, които предстоят на отбора, са възможни. В тях играчите могат да извлекат максимум точки. Надявам се да сме в четворката, но ако не – петото място звучи абсолютно логично и мисля, че може да се случи без проблем.

– Битката за титлата се очертава като изключително сериозна за първи път от доста години насам. Има ли сили Левски да удържи аванса си спрямо Лудогорец? И на какво се дължи тази разлика в точките? На силен Левски или на слаб Лудогорец?

– Смятам, че Левски намери своя добър наставник в лицето на Хулио Веласкес и играе доста постоянно. Това е едно от нещата, на които се дължи факта, че Левски има голям брой точки. Същевременно Лудогорец изпитва трудности. Започна неубедително първенството и затова се получи тази разлика в точките. Но след идването на новия треньор на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо се вижда един по-уверен отбор и си мисля, че през втория полусезон ще бъде много ожесточена борбата за първото място. Все пак смятам, че Левски ще успее да стане шампион тази година.

– Доколко може да се очаква двата отбора с името ЦСКА, както и Черно море да изиграят роля в битката за титлата?

– Мисля, че ЦСКА 1948 няма да бъдат толкова постоянни в изявите си, ще загубят точки и ще паднат на по-долно място, докато ЦСКА София ще е отборът, който ще се намеси сериозно в битката за призовите места. А Черно море, естествено, си е постоянен в изявите и ще продължи да бъде фактор в първенството. Точно срещу силните отбори се представя добре в последните години.

– Да ви върна към ДЮШ на Черно море. Наскоро направихте нов терен на базата ви под Аспаруховия мост. Разкажете повече за това?

– Да, имаме нов терен. Той е с размери 90 на 60 метра и на него могат да се играят официални мачове. Това е една много добра придобивка за нашата школа, защото, ако трябва да бъда честен, ние от 8-9 години искахме да получим такъв терен. Защото през зимните месеци изпитваме огромна трудност за тренировъчния процес. Имаме добри тревни терени, но в зимните месеци това е проблем. Така че този голям изкуствен терен ще даде възможност да подобрим тренировъчния процес в зимните месеци. Вече имаме един терен, на който могат да се играят официални мачове в студените дни, като по този начин ще спестим натоварването на естествените игрища и развалянето им в този период. Теренът е изкуствен и е с най-добрата възможна настилка – холандска е. С всички възможни неща, които съпътстват изграждането на този терен. Смея да твърдя, че от първия ден гледам техническия процес на изграждането. Теренът е много качествено направен и с най-добрите материали, което ни дава едно спокойствие за в бъдеще, че ще имаме терен, който ще ползваме за по-дълго време. Сега е моментът и да благодаря на нашето ръководство, тъй като шефовете успяха да направят необходимото, за да се сдобием с него. И оттук натам ние в школата трябва да вдигаме нивото чисто технически, физически, тактически и всякак, защото този терен дава предпоставки за това. Разбира се, получихме подкрепа и от Българския футболен съюз. На откриването поканихме голмайстор №1 в историята на Черно море Стефан Богомилов, който се срещна с нашите юноши и им пожела успехи.

- Колко е важно за децата и юношите да играят при подобни условия?

– Много е важно, особено за подготвителните групи. Защото в по-малките групи се работи най-вече технически. И когато имаме един такъв терен, който е перфектно направен, децата развиват техническите качества на много по-добро ниво.

– Школата на Черно море е една от най-продуктивните в последните години откъм реализирани таланти. На какво се дължи това?

– На работата на всички хора, които са в школата – като започнем от работниците, които се грижат за терена, и стигнем до елитните треньори. Всички тези хора се грижат и съпътстват целия процес, за да изградим един футболист да влезе в мъжете. Искам да кажа нещо много важно, тъй като наблюдавам една много хубава тенденция. Септември и Славия адаптират също така доста от момчетата в школата си в първия отбор. Но Черно море не само, че адаптира доста юноши, а и постига резултати с тях. Което е изключително важен момент. Защото когато адаптираме едни юноши от школата в първия отбор и отборът е девети-десети или се бори да не изпадне е едно, а друго е нашата ситуация – Черно море в последните години адаптира много юноши, но и постигна резултати с тях. При тези класирания – второ, трето място, евротурнири, юношите на клуба са част от успехите. Което е много важен момент. Ние когато станахме втори преди две години в състава имаше 12 човека излезли от школата с подписани договори от 25-26, което означава, че 50 процента от отбора е съставен от юноши. Естествено, заслугата е и на треньора Илиан Илиев. Станахме трети с 10-11 човека юноши. И сега в момента имаме 10 момчета с договори в първия отбор, както и стартиралите нови през зимата, които са на прага да подпишат. Което е много добър атестат за работата на треньорите в школата.

– Какво е моментното състояние? Има ли изявени таланти в различните възрасти?

– Има. 17-годишните, например, са на второ място в елитната дивизия. Те са възпитаници на Тодор Колев и се представят на много високо ниво. В състава там има 4-5 момчета, които напират и показват качества. Аз съм сигурен, че Илиан Илиев и екипът му наблюдават тези момчета и в някакъв момент част от тях или, дай Боже, всички да станат част от първия отбор.

– Как стоят нещата като цяло в България? Таланти явно има, но някъде се губи нишката по пътя им към сериозната реализация в професионалния футбол? Каква е причината?

– Първото и най-важно нещо за мен е, че в школите няма добра инфраструктура. Това много се говори в последно време и затова хората, които ръководят българския футбол, акцентират върху това, че инфраструктурата не е на необходимото ниво. Аз също започвам с това, защото съм от 12 години в детско-юношеския футбол и това наистина е така Първо клубовете – дали собствениците, дали като програми през футболния съюз, дали като общински програми, но школите и академиите трябва да оправят своите инфраструктура и терени. След това изключително важен момент е структурата в една академия или школа. Като започнем от директора, от методиста на школата и оттам треньорите и подрастващите. Не е само да сложим един треньор на някаква възраст, а трябва постоянно да се наблюдава процесът – от най-малките до най-големите. Да се наблюдават, да се ъпдейтват постоянно. Във футбола нещата са изключително динамични. Постоянно се променят нещата. И ние треньорите в детско-юношеския футбол трябва да бъдем максимално осведомени и адаптирани към новите неща. Трябва да се наблюдава какво се случва по групите и постоянно да се контролира процесът на трениране. Също така си мисля, че във футбола нещата не стават с магическа пръчка. Трябва време. И ако наистина се спазва този контрол върху тренировъчния процес до 2-3-5 години ще започнат все повече и повече академии да създават футболисти. И третият момент е адаптирането в мъжкия футбол.

– Кога ще видим отново български футболист с основна роля в клуб от големите първенства в Европа?

– Надявам се скоро. Пожелавам на всички млади български футболисти да успеят да влязат в топ първенствата на Европа. Както сега се гордеем с Илия Груев, се надявам повече момчета като него да има в елитните шампионати.

– Вече почти 22 години националният ни отбор не е стигал до финали на голям турнир, като резултатите му са доста под очакванията на хората. Какво трябва да се промени и ще може ли скоро да имаме поне малки надежди за някаква футболна национална радост?

– Имаше някаква светлинка, когато Илиан Илиев водеше националния отбор, и когато започнахме да искаме повече български футболисти да играят в родното първенство и по-малко чужденци. Аз мисля, че това е пътят. Комплименти за футболния съюз, че въведоха правилото в първенството да играят повече български футболисти, и по-млади. Трябва да се дава възможност на повече деца от школите. Това, което се опитваме ние в Черно море, в Септември, в Славия – това е пътят. Да станат футболисти и да има националният отбор повече успехи.

– Последният ми въпрос е свързан със сина Ви. Има ли футболни заложби и надявате ли се един ден да го видите на терена като професионален състезател?

– Много се надявах, че той ще иска да играе футбол и ще има желание, но виждам, че не изпитва такъв интерес. Футболът може би няма да е неговият спорт. Ходи на плуване и с други неща му е заето ежедневието. Но времето е пред нас.

