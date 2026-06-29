Станислав Стоянов: Русия се чувства застрашена, Европа трябва да й предложи гаранции за сигурност

Кадър БТВ

Станислав Стоянов, евродепутат от „Европа на суверенните нации“, коментира войната в Украйна, ролята на европейската дипломация, външнополитическия курс на България, отношенията със Северна Македония и отражението на кризите върху цените на горивата.

Според Стоянов продължителността на войната в Украйна показва липсата на достатъчно дипломатически усилия: „Те са длъжни да бъдат уверени. Нямат друг избор“.

По думите му липсва разговор за първопричините за конфликта: „Това, което ми липсва, е диалогът. Липсва разбиране на истинските причини защо се случи тази война. Ние така и не ги разбрахме, така и не проведохме сериозен разговор. Или поне до широката общественост не стигнаха тези информации.“

Стоянов коментира, че политиката на Европейския съюз се свежда основно до санкции и изчакване: „В Европейския парламент, а и в Европейския съюз, вие го виждате, политиката се свежда до това - санкции, война на изтощение и се чака някой да се откаже вече 4 години и нещо.“

Той отбеляза, че вижда две различни линии на поведение в Европа: „Едната е праволинейната линия, която всички виждаме дотук. Тя се изразява от Урсула фон дер Лайен, от Кая Калас. Те казват: ние ще седнем на масата тогава, когато Русия е слаба, за да поставим нашите условия.“

Според него се появява и различен подход: „Но виждам, че се отваря една друга линия на поведение от Антонио Коща, представителят на Европейския съвет, който пък каза: „Аз отварям комуникацията с Руската федерация, защото тя ще ни трябва.“ Това е нещо, което аз насърчавам.“

Стоянов подчерта необходимостта от повече диалог: „Имаме нужда от диалог, от комуникация, защото когато не си говорим ние, дипломатите и политиците, говорят оръжията. Това виждаме, че не носи никакъв резултат.“

По думите му продължителният характер на войната е обясним с външната подкрепа за Украйна: „Украйна беше първо добре подготвена за войната в продължение на години. Второ, Украйна разполага с цялата нужна подкрепа, която Европа може да ѝ даде, а и НАТО също така. Така че тук не е война между Русия и Украйна. Става въпрос за нещо много по-сериозно.“

Той заяви, че не вижда достатъчно активна европейска дипломация: „Къде е европейската позиция и къде е европейската дипломация, която исторически е много силна? Има едно голямо отсъствие и това е много притеснително. Отчакваме някой друг да решава проблемите, а някои от тях са на нашия континент.“

На въпрос какво би могла да предложи дипломацията на Путин, Стоянов отговори: „Това, което може да предложи дипломацията на Путин, е гаранция за сигурността на Руската федерация. Защото на всички стана ясно, че Руската федерация се чувства застрашена.“

Той добави: „Те го казаха ясно още в началото на войната, че има преминати червени линии по отношение на сигурността. Явно тази експанзия на НАТО на изток вече достигна някакви лимити. И явно руската дипломация и държава казаха „стоп“ и се случи този конфликт.“

По отношение на външната политика на България Стоянов заяви, че не вижда съществени различия спрямо предишното управление: „Тя не е много по-различна от предишната.“

Той допълни: „В Европейския парламент и в Европейската комисия имаше някакви очаквания, че това ще е нов Орбан. Нищо подобно не се вижда и вече никой няма такива притеснения в Брюксел. Радев не е Орбан“.

Според него трябва да има повече усилия в посока дипломация: „Радев даде заявки, че ще работи за дипломация и за диалог. И ние очакваме тези заявки да се случват, да не останат празни приказки.“

Стоянов призна, че е затруднен да даде еднозначна оценка: „Аз лично съм доста объркан. Защото чувам едни неща сутрин, други неща следобед. Изглежда леко объркващо.“

По думите му България трябва да следва националния си интерес: „Не става въпрос за бъркане на политиката, за отслабване или за засилване. Въпросът е за вземане на правилни решения. Това, което е добре за нас. Това, което е добре за европейския континент и за европейските граждани.“

Редактор "Екип на Петел",

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