Станислав Стоянов: За "Европа на суверените нации" мирът е ценност

Снимка "Възраждане"

Днес в Европейския парламент се проведе пресконференция на “Европа на суверенните нации”. На нея беше представена мисията, визиите и целите на парламентарната група и позицията им за геополитическите предизвикателства пред Европейския съюз.



На пресконференцията присъстваха Рене Ауст - председател на парламентарната група на “Европа на суверенните нации”, Станислав Стоянов - зам.-председател на парламентарната група “Европа на суверенните нации”, Рада Лайкова и Петър Волгин - евродепутати от делегацията на “Възраждане” в “Европа на суверенните нации.”



“Искаме да ви представим нашите виждания, нашите цели и за какво се бори "Европа на суверенните нации" и какво ни прави по-различни. Това, което най-много искам да подчертая пред вас, е, че ние винаги сме водени от разума, търсим прагматичен подход и търсим решение на многото проблеми, които се натрупват в Европейския съюз последните години. Те са видими за всички.”, каза Станислав Стоянов.



Той добави още, че въпреки различните идеологии в Европейския парламент, “Европа на суверенните нации” търси прагматизма, разумните решения, диалога и дипломацията.



“Всички много добре знаете, че сме заобиколени от конфликти, от войни. Една от големите войни в момента в света е на нашия континент. "Европа на суверенните нации" винаги е призовавала за диалог и за дипломация. И ще продължим да го правим, защото за нас мирът е ценност. Четири години ЕС търси решение на проблема чрез санкции и чрез минимална дипломация, да не кажем никаква, но резултатът е видим за всички. Разбира се, съществува и проблемът в Близки Изток, който е с различен интензитет, но всички ние усещаме икономическите щети върху нас. И не малко са въпросите, които повдигат разумно различни представители на различни браншове, най-вече и в земеделието, но и не само, защото влиянието на този проблем е върху цялата икономика, то е глобално. Предизвикателствата са много, а нашият подход към тях е диалог и дипломация.”, добави още Стоянов.



Той съобщи още, че групата е постигнала и много добри резултати в работата си:



"С помощта на ЕСН бяха приети новите правила по отношение на миграцията, които позволяват ускорено връщане на нелегалните мигранти извън Европейския съюз.”, каза още Стоянов и добави:

“Европейската цивилизация в момента, може да се каже, съвсем без да е пресилено, че е под заплаха по най -различни причини. Проблемите са огромни. Демографията на Европа не е никак добра и не бива да се заблуждаваме. Имаме много проблеми, не само икономически, не само геополитически, но и демографски. Много често тези проблеми се прикриват под неестествения прираст, който идва под формата на легализирана миграция. Но в крайна сметка, за нас Европа и европейските ценности са приоритет. Ние се опитваме да съхраним Европа такава, каквото я познаваме с тези ценности, които са традиционни за нея. И ще продължим да работим за това.”, каза в своето изказване той.

След пресконференцията Станислав Стоянов, като докладчик в сянка, участва в заседание на Комисията по външни работи на ЕП, където днес беше приет тазгодишният доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя ѝ към пресъединяване към ЕС. Докладът изрично споменава конституционните промени, включващи вписването на българите в Конституцията като задължително условие за началото на преговори. Благодарение на усилията на българските евродепутати бяха приети две поправки, призоваващи за възобновяване на дейността на Общата историческа комисия, част от Втория протокол от Договора за добросъседство. Остро бяха осъдени вандалските прояви спрямо български надписи и исторически паметници в Република Северна Македония.

Редактор "Екип на Петел",

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