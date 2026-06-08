Станка Златева: Българската борба е на прага на ново поколение шампиони

Кадър Нова телевизия

В специално интервю Станка Златева говори за силното представяне на младите български борци на Европейското първенство в Самоков, за спечелените медали и за надеждата, която това поколение носи за бъдещето на спорта у нас. Година след като пое ръководството на Българската федерация по борба, тя прави равносметка за постигнатото, трудностите извън тепиха и амбициите за олимпийски успехи.

„Наистина съм много щастлива от това, което се случи. Точно в България, на наша земя, тези деца показаха характер и желание за победа. Три европейски шампиона, втори, трети и пети места – това беше уникален фурор, който рядко се вижда в тези възрасти“, сподели за "Близо до спорта" по Нова Нюз Златева.

По думите ѝ домакинството на първенството в Самоков е дало допълнителен тласък на младите състезатели и е показало нивото на българската борба пред международната сцена.

Сред отличилите се тя откроява имената на новите европейски шампиони и подчерта силния дух на целия отбор: „Момичетата и момчетата се сбориха. Показаха плътен характер и това ни прави щастливи, че имаме такова поколение“.

Златева е категорична, че именно това поколение е в основата на бъдещите олимпийски успехи. „Тези деца трябва да имат повече участия и турнири. Това ще бъде поколението, от което след 7–8 години ще чакаме медали от Олимпиада“, посочи тя.

В заключение Станка Златева подчерта, че най-важната цел пред българската борба остава единството.

Редактор "Екип на Петел",

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