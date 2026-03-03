Станка Златева: Българската борба заслужава свободно бъдеще!

Снимка: Булфото

"Българската борба заслужава бъдеще! Българско бъдеще! Бъдеще, свободно от финансови злоупотреби и корупционни практики. Бъдеще с шампиони и елитни състезатели – възпитаници на легендарната българска школа, оставила траен отпечатък в световната борба", гласи изявление, публикувано на сайта на БФ Борба навръх националния празник - 3 март.

"С тази кауза – да възродим родното начало в спорт, донесъл толкова радост и национална гордост през десетилетията – поехме ръководството на Българската федерация по борба. Още сме в началото на този труден път, но лица със съмнително и криминално минало вече се опитват да атакуват нашите усилия. Причината е ясна – паническият им страх от разкритията, които вече направихме, и от злоупотребите, които предстои да бъдат установени.

А такива откриваме почти ежедневно. За тях подаваме сигнали до прокуратурата. Предстоят и съдебни искове срещу бивши длъжностни лица от федерацията, злоупотребили с доверието на клубовете и на Министерството на младежта и спорта.

За четиригодишния период от началото на 2020 г. до края на 2023 г. спортното министерство констатира злоупотреби с публични държавни средства за над 300 000 лева от страна на предходното ръководство – средства, които ние вече възстановихме. Установихме и сериозни финансови нарушения, свързани с провеждането на емблематичния за българската борба турнир „Дан Колов“, които в най-скоро време ще бъдат представени на компетентните разследващи институции.

Продължаваме последователно програмата си за развитие и налагане на момчетата и момичетата от българските школи като елитни състезатели – а не на спортисти, внесени от чужбина и защитавали друг национален флаг.

Българската борба трябва да бъде освободена от своите душмани. Така, както преди 148 години България се освободи от поробителите си, спирали развитието ѝ като равноправна европейска нация.

Свободата никога не идва даром.

И ние сме решени да я извоюваме – за нашия любим спорт.

Честит национален празник, приятели на българската борба!

Честит Трети март!", написаха още от федерацията.

За утре, 4 март пък е организиран протест срещу президента на БФБорба Станка Златева с искане да напусне поста, посочва БГНЕС.

