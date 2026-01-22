Станка Златева: "Такава простотия няма"

кадър: Бтв

Президентът на родната федерация по борба Станка Златева с първи думи след скандала на държавното първенство в Сливен.

"Такава простотия няма - да скочиш на жена, да ритнеш масата, да я удариш... Но явно така ги възпитават треньорите в ЦСКА!", заяви Златева пред bTV.

А какво предстои за Иво Илиев? "Ще разберем!", коментира тя.

По-рано днес грозни сцени помрачиха първенството. Един от финалистите изрита съдийската маса и получи юмрук в лицето от съдийка. В боя се включи и неговата майка.

Недоволен от загубата във финала в кат. до 72 кг на класическия стил, Иво Илиев от ЦСКА изпусна нервите си и изрита съдийската маса.

Секунди по-късно той бе ударен с юмрук в лицето от съдийката Елина Васева.

Последната е бивша националка, като има бронз в кат. до 63 кг на европейското първенство в Баку (Азербайджан) през 2010 г.

На свой ред тя беше атакувана от майката на бореца, а в залата настана пълен хаос.

След като страстите се успокоиха, Илиев беше дисквалифициран. Никой от замесените в инцидента не пожела да застане пред камерата на bTV.

