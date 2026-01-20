Станка Златева: Трябва да възродим борбата в България

кадър: Бтв, архив

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева заяви, че българската борба може да бъде възродена, но всички трябва да запретнат ръкави и да работят за постигането на тази цел.

Златева присъства на Държавното лично-отборно първенство в Сливен за мъже, жени, кадети, кадетки, момчета и момичета.

"Този личен-отборен шампионат ще определи съставите на националните отбори за европейските първенства. За да станеш победител трябва много труд, много желание и характер. Без характер няма как. Няма лесно в живота. Спортът изобщо не е лесен. Ще победят тези, които покажат повече характер и постоянство", каза Златева пред БТА.

"Моите победи са когато моите деца побеждават. Но като ръководител на българската борба моите отговорности са да работим за развитието на българските състезатели и клубове. Трябва да възродим борбата в България. Интерес към борбата има, но ние се намираме на едно междинно ниво. Имаме капацитет, имаме ресурса и хората, но трябва да се стегнем, да се мобилизираме и да работим. Няма невъзнаграден труд", каза още петкратната световна шампионка при жените.

