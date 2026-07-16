Станка Златева плаща стари дългове на федерацията по борба

Кадър Нова Тв

Близо половин милион лева. Толкова струват, според Българската федерация по борба (БФ Борба), наследените финансови щети и публични задължения, оставени от предишното ръководство на федерацията, доминирано от бившия президент Христо Маринов и близкия до бизнесмена Гриша Ганчев управленски кръг. Вместо тези средства да бъдат насочени към подготовката на националните отбори и развитието на клубовете, новото ръководство начело с петкратната световна шампионка Станка Златева е принудено да разчиства финансови разходи, пише Блиц.



По данни, оповестени от самата федерация, Станка Златева е отчела пред Управителния съвет вече предприетите действия по уреждането на наследени финансови щети и публични задължения в размер на 453 730,86 лева. Според БФ Борба тези суми произтичат от проверки на държавни контролни органи и ревизии, обхващащи периода, в който федерацията е била управлявана от предишния екип.



Най-тежката сметка е към Министерството на младежта и спорта (ММС). След проверка на Инспектората на ММС федерацията е задължена да възстанови 314 570,05 лева. Според констатациите в проверката, в периода 2020–2023 г. са били представяни финансови и съдържателни отчети за подготвителни лагери в частен хотел в Тетевен, като впоследствие инспекторите са установили, че държавните средства подлежат на възстановяване. С други думи – държавата си поиска обратно над 314 хиляди лева, а сметката плати ръководството на Станка Златева, а не хората, по чието време са извършвани въпросните действия.



Към тази сума се добавят още 139 160,81 лева, установени с ревизионен акт на Националната агенция за приходите за данъчния период 2022 г. – близо 98 хиляди лева главница и над 41 хиляди лева лихви. И тези задължения, според федерацията, също са наследени от предишното управление.



Така вместо да започне мандата си с още по-големи инвестиции в развитието на българската борба, Станка Златева започва с разчистване на финансовите руини. Новото ръководство плаща масрафите, натрупани от хората, които години наред управляваха федерацията.



Най-тревожното в случая не е само размерът на сумите. Почти половин милион лева са извадени от бюджета на федерацията не за нови тепихи, лагери, международни турнири или детско-юношески школи, а за покриване на наследени финансови щети. Това означава пропуснати възможности за стотици състезатели и десетки клубове в цялата страна.



"Сигурна съм, че компетентните институции ще установят виновниците за тези близо половин милион лева финансови щети, нанесени на федерацията. Това са средства, които можеха да бъдат инвестирани в подготовката на националните отбори, развитието на клубовете и подкрепата за младите състезатели", заявява Станка Златева, цитирана от БФ Борба.

Редактор "Екип на Петел",

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