Станков: Ако „Лукойл” беше поставена в ситуацията на санкции, днес щяха да бъдат последните ѝ часове

Кадър БНТ

Моята основна задача е да гарантирам енергийната сигурност на страната, особено след налагането на санкциите, които пряко касаят „Лукойл”, да гарантираме, че доставките на горива ще се запазят и цените ще бъдат справедливи. В тази връзка веднага бе съставен екип, който аз ръководя и получавам информация за наличностите в страната. Искам да успокоя българските граждани, че към днешна дата имаме за шест месеца бензин, за четири месеца дизел и за два месеца авиационно гориво. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в предаването „Панорама” по БНТ, пише novini.bg.

Важната задача, която г-н Спецов има е да гарантира, че няма да има разплащания между дъщерните компании и санкционираната майка-компания. Точно това е основното, което той ще надзирава – разплащанията. Той се допита до целия ръководен персонал за подхода и начина, по който се работи в рафинерията. Аз съм сигурен, че основните задачи, които са запазване на работните места, функционирането на рафинерията, сигурността на доставките – от това ще бъде ръководен той, обясни енергийният министър.

Той уточни, че г-н Маняхин е останал в борда на компанията.

Г-н Спецов ще взима решенията си информирано. Неговата основна задача е да контролира разплащанията, повтори министърът.

Станков изтъкна, че ако рафинерията е била поставена в ситуацията на санкции, днес са щели да бъдат последните ѝ часове, защото е нямало да имат достъп до банковата система. Това щеше да се случи, ако не бяхме договорили така важната дерогация или генерален лиценза следващите шест месеца, ако е необходимо той ще бъде удължен, със същата гаранция, че няма да има разплащания между дъщерните компании и санкционираната майка-компания.

Отсрочката бе много подценявана. Изключително много работа се свърши обаче през последните три седмици, изключително много срещи проведохме, подчерта Жечо Станков.

