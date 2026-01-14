Станков: България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

Булфото

Правителството в оставка прие решение за одобряване участието на "Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) в реализацията на проекта за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух".

Министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков определи решението като изключително важно. По думите му това е важна и дълго чакана новина за българската енергетика.

Българската държава чрез БЕХ влиза в правата за търсене и проучване в дълбоко Черно море съвместно с компаниите "ОМВ" и "НюМед". За първи път в новата история на България държавата няма да се облагодетелства само от концесионни такси, които за нефт и газ стигат до 30 на сто от добива, но ще участва активно с дял в правата за търсенето и проучването. Процентът, чрез който държавата чрез БЕХ ще се включи, е 10 процента, каза той, посочва БТА.

До този процент стигнахме след възлагане на Университета за национално и световно стопанство и Минно-геоложкия университет на детайлни анализи, работна група, преговори с "ОМВ" и "НюМед", като това е консервативният подход, в който държавата влиза с конкретни стъпки не само като наблюдател, а и като инвеститор, добави Станков.

