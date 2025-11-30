Станков: Забраната за износ на дизел и авиационно гориво ще бъде отменена
Снимка: Булфото
Забраната за износ на дизел и авиационно гориво трябва да отпадне следващите седмици, обяви в интервю за предаването „Защо, господин министър?“ Жечо Станков, министър на енергетиката.
Забраната беше въведена, когато САЩ обявиха, че налагат санкции на руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“. Станков подчерта, че преди да получим дерогация за рафинерията в Бургас на „Лукойл“, забраната е била важна превантивна мярка.
Забраната намалява капацитета на рафинерията и съответно приходите в бюджета, но министърът подчерта, че енергийната сигурност е по-важна.
Министърът увери, че доставките на горива са гарантирани. Той обясни, че лекото поскъпване на бензина и дизела се дължи на колебания в цената на суровия петрол и че държавата следи за спекула на нашия пазар.
В закона за бюджета се предлага таванът на държавните гаранции към ББР да бъде увеличен с 2 млрд. евро за евентуално купуване на активите на „Лукойл“. Това е една от възможностите, но решението не може да е еднолично на особения управител, Трябва санкция и от Министерския съвет, уточни Станков.
Протестът срещу проекта на бюджет
Станков коментира и мащабния протест от сряда срещу проекта на бюджета за 2026 г., като посочи, че хората са изразили различни позиции – той се е разходил сред протестиращите и е отговарял на въпроси.
„Основната задача на правителството остава изпълнение на поетите ангажименти — стабилни цени на електроенергията и газа“, подчерта министърът на енергетиката.
По думите му тези ангажименти се изпълняват до момента, а и разчетите на КЕВР сочат, че няма да има сериозни ценови промени през зимата.
80 млн. лв. повече в бюджета от добива на мед и злато
Министърът потвърди, че в бюджета за 2026 г. е заложено значително увеличение на концесионните такси за добив на подземни богатства – петкратно за медта и близо четирикратно за златото.
По думите му това е договорено с бизнеса и ще донесе около 80 млн. лв. допълнителни приходи. Средното увеличение за всички подземни богатства е около 70%.
Търсене на нефт и газ в Черно море
Станков съобщи, че през следващата седмица се очаква парламентът да разгледа доклад, който да позволи държавата да придобие 10% участие в консорциума, извършващ сондажи в блока „Хан Аспарух“.
Корабът за сондажи вече е в Бургас и се подготвя за работа. Очакваните разходи за всеки сондаж са между 10 и 15 млн. евро.
Държавата няма да плаща за всички минали разходи, а само за тези, свързани със започващите два сондажа. Министърът обяви намерение да бъде възстановена Национална геоложка служба към БЕХ, която да се занимава с тези проучвания.
Парното и токът през зимата
Станков коментира и изискването на Съда на ЕС за нова формула за сградна инсталация за абонатите на топлофикациите. Той посочи, че тя ще бъде прецизирана с нови коефициенти според характеристиките на всяка сграда и остава стремежът сметките за парно да бъдат максимално справедливи.
Министърът припомни, че след масовите аварии миналата зима е изпълнил обещанието за изплащане на обезщетенията. „Над 2 млн. лв. стигнаха до домакинствата“, обяви той.
Направени са и промени в законите, които ограничават възможността ЕРП-тата да избягват плащане на обезщетения, ако възстановят тока само за минута при продължителни прекъсвания.
Освен това са разширени просеките около електропроводите, за да се намалят авариите при снеговалежи и бури, отбеляза още министърът.
Пари за саниране на еднофамилни къщи
Новият Национален фонд за декарбонизация започва работа с около 50 млн. лева.
През 2025 г. се очаква отваряне на програми за енергийна ефективност за еднофамилни къщи, включително финансиране за саниране и изграждане на фотоволтаични системи.
