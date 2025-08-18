Станкулова: Атмосферата ще е нестабилна

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Силни гръмотевични бури обхванаха голяма част от страната този следобед и сложиха край на дългия период със суша и горещини. През следващото денонощие атмосферата ще остане нестабилна с още валежи.

Почти над цялата страна облачността ще е значителна, ще вали в източните южните райони, като на юг ще се развиват и гръмотевични бури.

По-слаби ще са валежите предимно в западна България, където се очакват и малко слънчеви часове.

В районите около планините количествата дъжд за денонощие ще достигне 20 - 30 литра на квадратен метър и за няколко области е в сила жълт предупредителен код за опасно време, предупреди синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Ще духа хладен северен вятър и температурите утре ще достигат от 22 - 23 градуса на североизток, до около 30 градуса в крайните югозападни части.

Превалявания с гръмотевици ще има и по Черноморието, допълни тя. До обяд температурите все още ще са сравнително високи, но следобед вятърът от североизток ще се усили и ще настъпи захлаждане.

Морето отново ще започне да става по-бурно, а водата е с температура около 26 градуса.

В планините през целия ден ще има условия за валежи и развитие на гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки, съобщи Станкулова.

Температурите ще продължат да се понижават и на 1500 м ще достигат около 17 градуса, а по върховете ще са между пет и 10.

В сряда и четвъртък времето ще бъде по-често слънчево. Температурите ще се повишат и максималните в четвъртък ще достигат до 35 - 36 градуса.

Горещо ще бъде и в петък следобед, но в западна и северна България ще превали и прегърми.

През почивните дни ще се развиват отново гръмотевични бури. От север ще се пренася и по-хладен въздух и в неделя температурите няма да превишават 30 градуса, обобщи синоптичката на Нова телевизия.

