Станкулова: Атмосферата ще е нестабилна
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
Силни гръмотевични бури обхванаха голяма част от страната този следобед и сложиха край на дългия период със суша и горещини. През следващото денонощие атмосферата ще остане нестабилна с още валежи.
Почти над цялата страна облачността ще е значителна, ще вали в източните южните райони, като на юг ще се развиват и гръмотевични бури.
По-слаби ще са валежите предимно в западна България, където се очакват и малко слънчеви часове.
В районите около планините количествата дъжд за денонощие ще достигне 20 - 30 литра на квадратен метър и за няколко области е в сила жълт предупредителен код за опасно време, предупреди синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.
Ще духа хладен северен вятър и температурите утре ще достигат от 22 - 23 градуса на североизток, до около 30 градуса в крайните югозападни части.
Превалявания с гръмотевици ще има и по Черноморието, допълни тя. До обяд температурите все още ще са сравнително високи, но следобед вятърът от североизток ще се усили и ще настъпи захлаждане.
Морето отново ще започне да става по-бурно, а водата е с температура около 26 градуса.
В планините през целия ден ще има условия за валежи и развитие на гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки, съобщи Станкулова.
Температурите ще продължат да се понижават и на 1500 м ще достигат около 17 градуса, а по върховете ще са между пет и 10.
В сряда и четвъртък времето ще бъде по-често слънчево. Температурите ще се повишат и максималните в четвъртък ще достигат до 35 - 36 градуса.
Горещо ще бъде и в петък следобед, но в западна и северна България ще превали и прегърми.
През почивните дни ще се развиват отново гръмотевични бури. От север ще се пренася и по-хладен въздух и в неделя температурите няма да превишават 30 градуса, обобщи синоптичката на Нова телевизия.
