Станкулова: Очаква ни спокойно време, а след дни и до 20 градуса

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Очакват ни няколко дни със спокойно есенно време без валежи, съобщи синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Утре сутрин ще бъде доста хладно, с температури от около нулата в котловините на запад, до плюс седем-осем градуса в района край морето.

В низините ще има мъгли, като по поречето на река Дунав може да се задържат през целия ден. Над останалата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът вече ще е слаб до умерен с посока от северозапад.

Максималните стойности ще достигат от 11 до към 15 – 16 градуса, като по-хладно ще остане в местата с мъгла, обясни тя.

В петък и събота времето ще остане слънчево с максимални температури до към 15 градуса в районите с мъгла. Отново ще остане по-студено в края на тази и в началото на следващата седмица. Ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Вятърът ще е умерен юг и на места очакваме температури до 20 градуса.

Във вторник и сряда през страната ни ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще има валежи от дъжд, а с усилване на вятъра ще нахлува и по-студен въздух, поясни Станкулова.

