Станкулова: Очаква ни топъл въздух от Африка

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Последната седмица на август ще започне с облаци и приятни температури, съобщи синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Утрото обаче ще бъде хладно, със стойности между 10 и 15 градуса. В северозападните райони и високите западни полета е възможно да превали и слаб дъжд. През деня условия за слаби превалявания ще има около планините, а по-късно следобед и на изток. Вятърът ще е доумерен, с посока от изток.

Максималните температури ще останат с границите от 25 до около 30 градуса.

По Черноморието утре е също ще има временно увеличение на облачността. Сутринта слаби валежи очакваме по южното крайбрежие, а през следобедните часове вече и по северното. Температурата на въздуха и на водата ще достигат около 26 - 27 градуса, а вълнението на морето ще е да умерено, съобщи още тя.

В планините до обяд дъжд ще има в Стара планина, а до вечерта вече и в останалите масиви на запад. Вятърът ще е до умерен - от северозапад и ще задържа температурите сравнително ниски. По най-високите ни върхове максималните ще достигат около 10 градуса.

И въпреки, че края на лятото е съвсем близо, през следващите дни от юг към Балканите ще се пренася доста топъл въздух от Африка и Средиземноморието, каза още Станкулова. Това ще доведе и до още един период със сухо и даже горещо време у нас.

Във вторник слави дъждове са възможни само около планините. Температурите ще достигат около 30-те градуса. От сряда до края на седмицата ни очаква слънчево и тихо време. С всеки изминал ден температурите ще стават все по-високи и през почивните дни вече максималните ще достигат до 36 - 37 градуса, обясни още синоптичката на Нова телевизия.

