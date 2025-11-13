Станкулова: Очакват ни мъгливи сутрини

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Ще изпратим работната седмица без валежи и със слънце в по-високите райони, но и мъгли в по-ниските, съобщи синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Утрото в петък отново ще бъде студено и температурите ще са около и малко над нулата. Ще има условия за слани. В някои котловини и край реките видимостта отново ще е намалена.

Следобед над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Със слаб южен вятър край река Дунав обаче отново ще остане мъгливо.

Дневните температури там ще достигат едва около седем - осем градуса. В останалите райони очакваме приятните стойности до към 15 – 18 градуса.

В предпочивните дни в низините и котловините ще бъде мъгливо, с максимални температури около на места и под 10°. По-топло и слънчево ще бъде в по-високите райони на страната.

В понеделник, след сутрешните мъгли от запад ще се заоблачи, вятърът ще се ориентира от юг и на места очакваме около и дори над 20 градуса.

Във вторник и сряда ще бъде облачно, с валежи. В западна България ще настъпи и слабо захлаждане, каза още Станкулова.

