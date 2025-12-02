Станкулова: От утре започва нов период с превалявания и захлаждане

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

След слънчевото начало на месеца от утре започва нов период с превалявания и захлаждане. Няколко средиземноморски циклона приближават Балканите и Апеннините и до края на седмицата ще оказват влияние на времето у нас, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Никол Станкулова.

Утре сутрин в низините и равнините ще има мъгли, а температурите ще бъдат от един до към 8°.

През деня над западна България ще бъде предимно облачно и около обяд ще превали дъжд. Повече слънце очакваме предимно в източните райони, а в някой части на Дунавската равнина и Тракия видимостта ще остане намалена през целия ден.

Максималните стойности ще достигат 4-5 градуса на северозапад, до към 13-14 край Черноморието.

В четвъртък валежите у нас ще продължат, но в низините и равнините ще има и мъгли. Температурите в тези райони ще останат под 10 градуса, а по-топло ще бъде предимно в източна България.

В петък на западна България ще е облачно и на места ще вали дъжд.

През почивните дни в цялата страна ще е облачно и дъждовно. С умерен северозападен вятър в страната ще нахлува студен въздух и температурите вече няма да превишават 10 градуса, обясни Станкулова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!