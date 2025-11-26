Станкулова: Само по крайните източни райони няма да вали утре

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

През следващото денонощие дъждовните облаци ще обхванат все повече райони, а температурите ще започнат да се понижават. Почти без валежи ще бъде само в крайните източни райони на страната. В западна, както и в централна България, ще превалява дъжд. Особено интензивни ще бъдат валежите в югозападните райони, обясни синоптичката на Нова телевизия Некол Станкулова.

За шест области на югозапад е в сила оранжев код за опасно време. На места за денонощието е възможно да паднат над 50 л на квадратен метър, като се покачва и риска от бързо повишение и преливане на някои реки. За няколко други области в западна и централна България кодът е жълт за количество до 20-30 литра на квадратен метър, предупреди тя.

На запад ще настъпи захлаждане и температурите през целия ден ще бъдат едва до 10 градуса. По-топло ще остане на изток където очакваме стойности между 14 и 19°.

До края на седмицата през южните части на Балканите ще преминава средиземноморски циклон и обстановката у нас ще остане усложнена, с риск от високи речни нива и локални наводнения.

В петък и събота времето у нас ще остане облачно и дъждовно, а валежите ще обхванат цялата страна. В крайните южни райони ще продължи да вали интензивно. Температурите ще се понижат още и максималните трудно ще превишават 10 градуса.

В неделя валежите ще спират, а следобед и облаците ще се разкъсват но ще остане хладно, обясни още синоптичката на Нова телевизия.

