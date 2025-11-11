Станкулова: Слънце до събота, след това студ и дъжд

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Очаква ни още един ден с валежи, след което слънцето у нас се завръща. Днес денят започна с облаци и дъжд. Около обяд над Западна България валежите спират, а облаците ще се разкъсат, докато в централните и източните райони ще продължи да вали. До вечерта там може да паднат до около 30 - 40 л/кв. м. Ето защо в много области е в сила жълт, а за пет - оранжев код за опасно време.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Никол Станкулова.

През деня вятърът от северозапад ще се усили и с него ще нахлуе по-студен въздух. Максималните температури днес ще достигат от 11 до към 16-17 градуса.

В сряда над Западна България ще бъде слънчево, а на изток до обяд ще има слаби валежи, след което обаче слънцето ще се покаже.

От четвъртък до събота ще се радваме на предимно слънчево време. Сутрин ще е студено, но дневните температури ще достигат до около 15 градуса.

В края на тази и началото на следващата седмица с валежи и бързо застудяване през страната ни ще мине студен атмосферен фронт.

