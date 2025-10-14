Станкулова: Средата на октомври ще е с доста малко слънчеви часове

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

В средата на октомври времето у нас остава без промяна, с температури близки до средните за месеца и доста малко слънчеви часове, предупреди синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Утре облачността ще е значителна, очакват се и слаби валежи, главно в североизточна България, по Черноморието и в районите около планините. Повече слънце ще има в западните части, където обаче сутринта ще е доста студена, със стойности до 3-4 градуса. В останалите райони минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса.

През деня очакваме от 13 - 14° на североизток, до стойности до 19-20 в крайния югозапад.

И в планините ще бъде предимно облачно, допълни тя. Следобед се очакват и валежи от дъжд и сняг, по съществени в Родопите и Стара планина. Ще се усеща и студен северен вятър, така че ако сте се насочили към високия планински пояс бъдете подготвени за почти зимна обстановка, предупреди още Станкулова. Не липсват и сняг, който по някои върхове вече достига около метър.

Насочваме се към Европа, където бурята Алис, която причини тежките наводнения в Испания, започва да се придвижва на изток. Утре следобед тя ще обхване южните части на Италия и ще донесе проливни валежи, силни гръмотевични бури и доста усложнена обстановка.

У нас в четвъртък ще има повече слънчеви часове. Слаби валежи се очакват само в планините и по Черноморието.

В петък от югозапад ще се заоблачи и следобед в западна България ще започнат интензивни дъждове, които в събота ще обхванат цялата страна, информира още синоптичката на Нова телевизия.

Въпреки това температурите ще достигат около 15 градуса, успокои тя.

В неделя валежите ще спират, но ще настъпи слабо захлаждане, съобщи още Станкулова.

