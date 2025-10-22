Станкулова: У нас се затопля, но в западна Европа чакат Джошуа

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре умерен южен вятър ще продължи да повишава температурите в страната, съобщи синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Денят ще започне с повече облаци и кратки мъгли в котловините и в източна България. Следобедът ще бъде предимно слънчев. Заоблачавания и условия за кратки дъждове ще има само в крайните югоизточни части на страната, но те ще са незначителни.

Още сутринта ще се усеща топлия южен вятър и температурите ще бъдат между 7 и 11 – 13 градуса.

Максималните стойности също ще са доста по-високи и ще достигат от 18 до 22 - 23 градуса.

Чувствително затопляне ще настъпи и в планините, обясни още Станкулова. На 1500 м температурите ще бъдат до 12 – 13 градуса, а дори и по върховете вече те ще бъдат над нула градуса. Кратки мъгли ще има в по-високите райони, но ще бъде почти без валежи. Въпреки затоплянето по върховете все още има до около метър и половина снежна покривка.

И докато у нас утре ще се радваме на слънце и високи температури, то в западна и централна Европа се готвят за атлантическия циклон Джошуа. Той ще донесе интензивни валежи и силни ветрове с много райони. В някои части на Франция е обявена и опасност от наводнения.

В петък от запад на изток през страната ще премине атмосферен фронт той ще донесе валежи, а в някои райони ще се развиват и гръмотевични бури. Въпреки това температурите ще останат сравнително високи.

През почивните дни все още ще се радваме на много слънце. Кратки валежи ще има главно в северозападна България, а температурите слабо ще се понижат.

В началото на следващата седмица отново ще има по-интензивни дъждове и ще настъпи захлаждане, обясни Станкулова.

