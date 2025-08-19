Станкулова: Усещат се първите признаци на есента

Редактор: Недко Петров

Захлаждането продължава, като вечерта облачността ще е значителна, главно в Южна и Източна България. На юг ще се развиват и гръмотевични бури, а по-слаби ще са валежите в западната част от страната. В районите около планините количествата за денонощието ще достигнат 20-30 литра на квадратен метър.

За няколко области е в сила жълт код за опасно време. Ще духа хладен северен вятър и температурите днес ще достигат от 23,24 градус на североизток, и до около 30 в крайните югозападни части.

Превалявания с гръмотевици ще има и по Черноморието. До обяд там беше по-топло, но следобед вятърът от североизток ще се усили и ще настъпи захлаждане.

Морето отново ще бъде бурно, а водата е с температура около 26 градуса. В планините през целия ден ще има условия за валежи и развитие на гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки.

Температурите ще продължат да се понижават и на 1500 метра се очаква да достигат около 16-17 градуса. По върховете стойностите ще са между пет и десет.

През следващите дни обаче от север ще започне да се пренася доста по-хладен въздух и в много райони ще се усетят първите признаци на есента.

В сряда и четвъртък ще бъде по-често слънчево, и температурите ще се повишат. Максималните ще достигат 35,36 градуса. Горещо ще бъде и в петък, но следобед в Западна и Северна България ще превали и прегърми.

През почивните дни ще се развиват гръмотевични бури. От север ще се пренася и по-хладен въздух, и в неделя температурите няма да превишават 30 градуса, заяви по Нова Тв Никол Станкулова.

