Станкулова: Утре ще е приятно и по морето, и в планината

Утре над почти цялата страна ще бъде предимно слънчево, информира синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова. Малко облаци ще има в източна България и районните около планините, но ще остане без валежи.

Вятърът ще бъде слаб, до умерен, с посока от североизток. Утрото отново ще бъде почти тихо и доста хладно с температури от седем-осем градуса в котловините на запад и до 16 - 17 край морето.

През деня бързо ще се затопля и максималните стойности ще достигат от 27 до към 33 градуса, обясни Станкулова.

Черноморието ни остава приятно и подходящо за почивка, зарадва тя. Утрешният ден ще премине с много слънце и умерен североизточен вятър. След обед температурата и на въздуха, и на водата ще достигат 25 - 26 градуса, а морето ще е спокойно.

Любителите на планината утре също ще могат да се насладят на един слънчев и спокоен летен ден. Рано сутрин вече е доста хладно, а максималните температури по върховете ще достигат около 10 градуса. Следобед ще се усеща умерен североизточен вятър.

През следващите няколко дни времето у нас ще остане слънчево. Температурите ще са повишават и в събота максималните ще достигат от 30 до 35 градуса.

В неделя на много места в страната ще превали и прегърми, а стойностите ще се понижат с няколко градуса. В началото на новата седмица ни очаква много слънце, а и ще стане горещо със стойности до 35 градуса, обясни още синоптичката на Нова телевизия.

