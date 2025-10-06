Станкулова: Утре температурите ще са от 7 до 15 градуса, по планините снегът ще стига до 50 сантиметра

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре температурите у нас ще бъдат с изключително голям диапазон - от 7 до към 14 - 15 градуса, в зависимост от областите. Това стана ясно от прогнозата на времето по Нова телевизия.

Синоптичката Никол Станкулова обясни, че подранилата зима в планините ще продължи и утре. Там ще бъде облачно мъгливо и ветровито, с валежи, които на височина от над 1500 м, ще преминават в нсяг, като така по-високите части ще продължи да се трупа и снежна покривка на места ще достига 40 - 50 см.

Остава и опасността от падане на клони и дървета, така че по възможност не предприемайте походи във високите части, предупреди Станкулова.

Температурите по върховете ще бъдат около, а на места и под нулата, допълни тя.

И в сряда времето у нас ще остане облачно и дъждовно. По значителни количества се очакват в северна и източна България.

В четвъртък преваляванията навсякъде ще спират и облаците ще се разкъсат.

В петък и събота ще се радваме на повече слънчеви часове. Температурите ще се повишават и максималните на много места ще надхвърлят 20 градуса.

Неделя и понеделник очакваме ново заоблачаване, с кратки превалявания, съобщи синоптичката на Нова телевизия.

