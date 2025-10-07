Станкулова: В източна България паднаха около 50 л на кв.м, но и утре ще вали

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

И днес валежите в страната продължиха да създават проблеми, особено в източна България, където количеството им до момента достигат около 50 л на квадратен метър, съобщи синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

В планините отново вали сняг, като на много места в Родопите успя да даже да са натрупа и снежна покривка, допълни тя.

Днес и през следващите 24 часа Средиземноморският циклон, виновник са лошото време у нас, ще се задържи близко до нашата страна и на места все още ще има интензивни превалявания.

Тази нощ и утре ще бъдат главно в северна България, докато в южните източните райони за кратко валежите ще спрат късно следобед.

В сряда дъждовете отново ще обхванат източната половина от страната, а на запад облаците ще започнат да се разкъсват.

Отново ще има предупреждение за опасно време. Този път те са от първа и втора степен, и обхващат предимно северната част на страната.

До края на утрешния ден на места количеството на валежите може да достигне 50-60 л на квадратен метър. През целия ден ще духа умерен Северозападен вятър и ще бъде хладно. Така дневните температури ще достигат между 9 и 14 градуса, обясни Станкулова.

Планините остават опасни и негостоприемни. През целия ден ще бъде облачно, мъгливо и ветровито. Интензивни валежи от дъжд и сняг се очакват в Стара планина.

Над 2000 метра надморска височина температурите ще останат отрицателни, а вятърът ще бъде силен с посока от север.

В четвъртък обстановката у нас ще започне лека-полека да се успокоява. До обяд все още ще вали в източна България, а следобед ще премине с разкъсана облачност и отново студен вятър.

В петък и събота ще има и слънце и облаци, но все още ще бъде ветровито, особено в Дунавската равнина. Условия за слаби дъждове ще има в Предбалкана.

От неделя ще е предимно слънчево, а вятърът ще отслабне. Температурите ще се повишават и максималните във вторник ще достигат между 20 и 25 градуса, обобщи Никол Станкулова.

