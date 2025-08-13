Станкулова: Времето става нестабилно и се задават бури

Редактор: Недко Петров

До края на седмицата валежи у нас не се очакват, а значителни заоблачавания ще има само над планините. Ще продължи да се усеща умерен и сравнително хладен североизточен вятър, който ще задържа температурите в нормални граници.

Максималните ще бъдат предимно от 30 до 35, само на югозапад очакваме до 37-38. За няколко области в страната все още е в сила жълт предупредителен код за опасни горещини.

Черноморието днес ще осигурява прохлада, с максимални температури под 30 градуса и умерен североизточен вятър.

Иначе денят ще премине с много слънчеви часове, а водата край брега ще е с приятните 26-27 градуса. Морето ще е с вълни до над един метър.

Спасение от джегите може да намерим и в планините, въпреки че и тук денят ще премине с доста слънце и незначителна облачност. Следобед температурите на 1500 метра няма да превишават 25 градуса. Вятърът ще е умерен.

До края на тази седмица в цялата страна ще остане слънчево, с обичайните за август температури. Максималните ще са от 30 до 35. Ще духа и умерен североизточен вятър, който ще повишава опасността от пожари, разкри Никол Станкулова.

Новата седмица ще започне с нестабилно време, и в понеделник гръмотевични бури очакваме в Северозападна България, а във вторник над южните и източните райони, добави по Нова Тв синоптичката.

