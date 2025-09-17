Станкулова: Вятърът утре ще ни подсеща за есента

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре валежите в страната спират, но все още ще бъде хладно и ветровито, предупреди синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

В повечето райони ще бъде предимно слънчево, облаци очакваме в източна България и планините, но вероятността за валежи е минимална.

Вятърът ще бъде умерен до силен, с посока от северозапад и ще ни подсеща за есента.

Сутринта температурите ще бъдат от 8 - 9 градуса във високите западни полета, до 15 - 16 край морето.

Максималните ще достигат между 22 и 28 градуса, но вятъра ще създава усещане за по-хладно време.

По Черноморието още тази нощ облаците ще започнат да намаляват. Утре ще има доста слънчеви часове. Вятърът ще е силен от север и показанията на термометрите няма да превишават 24 - 25 градуса.

Ако сте се насочили към планините там ще е ветровито и студено, допълни Станкулова. На 1500 м височина очакваме около 10 градуса, а по най-високите ни върхове стойностите ще са близки до нулата. Иначе денят ще премине с доста слънце и малко повече облаци само в района на Стара планина.

През следващите дни обширен антициклон ще осигурява слънчево и необичайно топло време в голяма част от Европа. Само по периферията на северната част на континента ще остане с повече облаци и превалявания.

У нас до средата на следващата седмица лятото отново ще напомни за себе си. Над цялата страна времето ще е предимно слънчево. Всеки изминал ден ще става все по-топло и към вторник, сряда максималните на много места ще надхвърлят 30 градуса. Чак към края на следващата седмица се повишава вероятността за валежи и захлаждане, обясни Станкулова.

