Станкулова: Задава се обрат във времето

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

И днес времето остава спокойно, и без валежи, но мъглите ще са на все повече места, и по-трайни. Следобед в повечето райони ще е предимно слънчево, като само Дунавска равнина ще остане мъгливо през целия ден.

Там ще бъде и студено, с температури до два-три градуса. В останалата част на страната максималните ще са от седем докъм 11-12.

Планините ще предлагат много слънчеви часове и високи температури. На 1500 метра очакваме 8, 9 градуса, а по най-високите върхове те ще са малко над нулата. За любителите на зимни спортове вече работят и най-високите писти на Банско и Пампорово. Вятърът ще е до умерен от югозапад.

В четвъртък и петък над по-голямата част от страната следобедът ще е слънчев, и температурите ще се повишат достойности до около 15 градуса.

В събота облаците ще се увеличат и следобед на места, предимно по Черноморието, очакваме валежи, разкри Никол Станкулова.

В края на тази и в началото на следващата седмица ще бъде предимно много облачно, с условия за кратки дъждове на места в Централна и Източна България. Стойностите ще се понижат и вече трудно ще достигат повече от 8-9 градуса, допълни по Нова Тв синоптичката.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!