Станкулова: Започва период с облаци и валежи

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

От утре започва период с облаци и валежи, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Неикол Станкулова.

Утрото в сряда ще бъде по-топло от изминалите дни и в повечето райони температурите ще достигат около, а на места и малко над 10 градуса.

През деня на западна България ще е облачно. Следобед се очакват и превалявания от дъжд.

Повече слънце очакваме в източната половина на страната, където обаче ще духа умерен до силен южен вятър.

За почти всички области и в източна България, както и за област Благоевград, е в сила жълт код за опасно време. На моменти порива на вятъра може да достига 80-90 км/ч. Благодарение на вятъра обаче температурите в тези райони ще достигат 19 дори и 20 градуса на запад. Максималните ще са между 10 и 15.

От четвъртък до събота времето у нас ще е облачно и дъждовно. През първите два дни валежи ще има в западните и централните райони, а в събота ще вали и на изток.

На места могат да паднат до 50 л на квадратен метър.

От Север ще нахлува и по-студен въздух и показанията на термометрите вече ще достигат около 10 градуса, поясни Станкулова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!