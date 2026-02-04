Станкулова: Затопля се за кратко, после нахлува студен въздух и дъждът ще преминава в сняг
Редактор: Недко Петров
Стопкадър Нова Тв
Започналото бавно затопляне в страната ще продължи и през следващите дни. Днес в ниските части на страната ще има облаци и мъгли, които ще се задържат почти през целия ден.
Само в планините на Югозападна България около обяд слънцето все пак ще успее да се покаже, след което ще се заоблачи, и привечер тук се очакват слаби валежи от дъжд.
Вятърът ще бъде слаб до умерен с посока от югоизток, а максималните температури днес ще бъдат предимно от един до осем градуса. По-топло ще бъде в Югозападна България, а в Северозападна България ще остане с отрицателни стойности през целия ден.
Затова за няколко области в тази част на страната остава в сила предупредителен код за опасно време. В планините снежната покривка вече е между 50 и 150 см, но пък лавинната опасност остава от най-висока степен.
С умерен до силен южен вятър ще се пренася по-топъл въздух. По ски пистите очакваме вече положителни стойности, а по върховете ще са близки до нулата.
Денят ще премине с доста облаци и слаби валежи следобед в Рило-родопския масив. В четвъртък времето у нас ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд.
Ще продължи да се затопля и в петък валежите ще спрат, а облаците ще се разкъсват. В събота вече ще се радваме на доста слънчеви часове и максималните температури на места ще достигат 15-16 градуса.
Към края на тази и началото на следващата седмица в цялата страна отново ще е облачно и с валежи. С умерен североизточен вятър обаче ще нахлува нова порция студен въздух, и в Западна и Северна България дъждът ще преминава в сняг, каза за Нова Тв Никол Станкулова.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!