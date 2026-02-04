Станкулова: Затопля се за кратко, после нахлува студен въздух и дъждът ще преминава в сняг

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Започналото бавно затопляне в страната ще продължи и през следващите дни. Днес в ниските части на страната ще има облаци и мъгли, които ще се задържат почти през целия ден.

Само в планините на Югозападна България около обяд слънцето все пак ще успее да се покаже, след което ще се заоблачи, и привечер тук се очакват слаби валежи от дъжд.

Вятърът ще бъде слаб до умерен с посока от югоизток, а максималните температури днес ще бъдат предимно от един до осем градуса. По-топло ще бъде в Югозападна България, а в Северозападна България ще остане с отрицателни стойности през целия ден.

Затова за няколко области в тази част на страната остава в сила предупредителен код за опасно време. В планините снежната покривка вече е между 50 и 150 см, но пък лавинната опасност остава от най-висока степен.

С умерен до силен южен вятър ще се пренася по-топъл въздух. По ски пистите очакваме вече положителни стойности, а по върховете ще са близки до нулата.

Денят ще премине с доста облаци и слаби валежи следобед в Рило-родопския масив. В четвъртък времето у нас ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд.

Ще продължи да се затопля и в петък валежите ще спрат, а облаците ще се разкъсват. В събота вече ще се радваме на доста слънчеви часове и максималните температури на места ще достигат 15-16 градуса.

Към края на тази и началото на следващата седмица в цялата страна отново ще е облачно и с валежи. С умерен североизточен вятър обаче ще нахлува нова порция студен въздух, и в Западна и Северна България дъждът ще преминава в сняг, каза за Нова Тв Никол Станкулова.

