Станкулова излезе с партньор да съобщи прогнозата за времето

С партньор излезе синоптичката на Нова телевизия, Никол Станкулова, за да съобщи какво ще е времето на Коледа.

Компания ѝ прави Алби, който е от приюта на „Екоравновесие“.

Както всички се досещате се надява точно на Коледа да успее да намери верен приятел, каза Станкулова.

Иначе тя обясни, че за празниците обстановката у нас ще стане зимна и някои ще могат да се порадват на бяла и снежна Коледа.

Утре в цялата страна ще бъде облачно и още сутринта в западните райони ще започват валежи, които на Бъдни вечер ще обхванат и централна и северна България. На повечето места ще вали дъжд, но във високите западни полета е възможно дъждът да преминава в сняг.

За няколко области на запад е в сила жълт предупредителен код за интензивни валежи, с количество от над 20 л на квадратен метър.

Ще бъде доста по-студено от изминалите дни - с дневни температури от два-три градуса на запад, до 8 - 9° край морето, поясни Станкулова.

Сериозно застудяване със снеговалежи и зимна обстановка се очакват и в планините през следващите дни, подчерта тя.

Утре първо в масивите на запад, а по-късно и в останалите райони ще започнат валежи от сняг. Следобед ще вали интензивно и ще се натрупа значителна снежна покривка. Температурите ще бъдат около, а на места и под нулата.

На Коледа валежите в страната ще продължат във високите западни полета и северозападна България. Те ще бъдат от сняг, като до вечерта по планинските проходи ще се натрупат до 20 см снежна покривка.

Ако ще пътувате бъдете подготвени за зимни условия, предупреди синоптичката на Нова телевизия.

В петък валежите ще спрат и облаците ще намалеят, но пък ще остане студено.

През почивните дни ще има повече слънчеви часове, но отново ще е студено, обясни Ниол Станкулова.

