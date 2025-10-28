Станкулова най-после зарадва със затопляне

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

След валежите през последните дни, сега ни очаква период със спокойно и приятно есенно време, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Никол Станкулова.

Утрото в сряда ще бъде студено, с температури от около нулата в някои котловини, до 7 - 8° край морето. Ще има условия за образуване както на слани, така и на кратки мъгли. През деня в почти цялата страна времето ще е слънчево. Вятърът ще отслабна и вече ще е слаб до умерен с посока от запад. Бързо ще се затопля до стойности от 16 до към 20 - 22°, като най-топло ще бъде в района на Дунавската равнина, подчерта тя.

В планините утре ще е слънчево, но в по-високите части все още ще духа умерен до силен западен вятър. Утрото ще е студено с температури около нулата, а през деня бързо ще се затопля и максималните на 1500 м ще достигат 10 градуса.

До края на тази, както и през по-голямата част от следващата седмица валежи в страната не се очакват. В четвъртък и петък времето ще е слънчево, с кратки сутрешни мъгли.

Температурите ще се повишат и максималните вече ще достигат около и над 20°. През почивните дни в низините и край реките ще има намалена видимост, която ще се задържа до ранния следобед температурите в тези райони ще останат по-ниски, а повече слънце ще има в планините, обясни Станкулова.

