Станкулова обяви край на слънчевите дни

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре облаците над страната ще започнат да се увеличавату но все още ще бъде без съществени валежи, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Никол Станкулова.

Утрото отново ще е доста хладно, с температури от около 0 градуса във високите полета на запад, до към 8 – 9 градуса край морето.

Още преди обяд от запад ще започнат заоблачавания, които до вечерта постепенно ще достигнат чак до източните райони.

Слаби валежи очакваме само в крайните югозападни части. Вятърът обаче ще се ориентира от юг и с него ще се затопли.

Максималните температури ще достигат от 9° в северозападните части до 16-17 в югоизточните райони.

За разлика от времето у нас в голяма част от Европа обстановката вече е зимна, с температури около нулата и снеговалежи в централните и северните части, допълни Станкулова.

През следващите дни по-студени арктични въздушни маси ще се пренасят постепенно и ще достигнат до югоизточните части на Балканите.

В сряда над западната част на нашата страна ще бъде облачно с валежи от дъжд.

На изток ще е все още слънчево, с топъл вятър и температури достигащи до 16-17°.

От четвъртък до края на седмицата облаците и валежите ще обхващат вече цялата страна като на места те ще достигнат до 30-40 литра на квадратен метър. Вятърът ще смени посоката си от североизток и с него ще нахлува по-студен въздух, обясни синоптичката на Нова телевизия.

