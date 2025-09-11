Станкулова посочи как ще завърши тази седмица

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Работната седмица ще завърши с превалявания и захлаждане. Дъждовете в западна и централна България през тази нощ постепенно ще достигнат до източните райони. Така утре над източната част от страната ще бъде облачно с валежи и гръмотевични бури. В западните части очакваме и някои слънчев час, но следобед и тук очакваме отново да превали. По-малка вероятно за дъжд има в крайните западни райони на страната, обясни синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Максималните температури ще са в широки граници. На североизток, където през целия ден ще е дъждовно, температурите ще достигат 22 - 23 градуса, докато в южна България очакваме стойности до 32.

През следващите часове дъждовните облаци ще достигнат и Черноморието. Утре тук ще е дъждовно, като по южното крайбрежие ще има и гръмотевици. Температурите ще достигат около 25 - 26 градуса, каквато всъщност е стойността и на морската вода.

В планините с умерен северен вятър ще нахлува по-хладен въздух. В Стара планина през целия ден ще бъде облачно и дъждовно, а следобед ще има кратки валежи. В Рило-родопския масив температурите по върховете ще останат под 10 градуса, а в планинските курорти очакваме между 15 и 20.

През почивните дни облачността над страната ще е значителна. Следобед в западните райони, където се очакват и кратки дъждове, температурите ще достигат от 25 до 30 градуса.

Първият учебен ден ще започне с повече облаци, като на места ще превали, а сутрешните температури ще бъдат около 15 градуса.

Във вторник ще е слънчево и по-топло, но в сряда отново ще се заоблачи, обясни Станкулова.

