Станкулова предупреди: Бъдете внимателни и готови за бързо влошаване на обстановката

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Обстановката в страната днес ще е доста усложнена. В Централна и Източна България днес през целия ден ще вали интензивно. На места з а денонощие могат да паднат над 100 л./кв. м и така рискът от наводнения ще е доста висок. За Източна България днес е в сила червен код за опасно време, а в северните и централните райони предупреждението от първа и втора степен.

Това предупреди синоптикът на Нова тв Никол Станкулова.

Бъдете внимателни и подготвени за бързо влошаване на обстановката.

По-слаб ще е дъждът днес само в югозападните части на страната.

Ще духа умерен северозападен вятър и така максималните температури ще достигат между 9 и 15 градусац.

И в сряда времето ще остане облачно и дъждовно. По-значителни количества дъжд се очакват в Северна и Източна България.

В четвъртък валежите навсякъде ще спират и облаците ще се разкъсват.

В петък и събота ще се радваме на повече слънчеви часове. Затоплянето ще продължи и максималните температури на места ще надхвърлят 20 градуса.

В неделя и понеделник обаче се очаква ново заоблачаване с кратки и незначителни валежи, съобщи Станкулова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!