Станкулова предупреди: Бъдете внимателни и готови за бързо влошаване на обстановката

07.10.2025 / 07:37 0

Обстановката в страната днес ще е доста усложнена. В Централна и Източна България днес през целия ден ще вали интензивно. На места з а денонощие могат да паднат над 100 л./кв. м и така рискът от наводнения ще е доста висок. За Източна България днес е в сила червен код за опасно време, а в северните и централните райони предупреждението от първа и втора степен. 

Това предупреди синоптикът на Нова тв Никол Станкулова. 

Бъдете внимателни и подготвени за бързо влошаване на обстановката. 

По-слаб ще е дъждът днес само в югозападните части на страната. 

Ще духа умерен северозападен вятър и така максималните температури ще достигат между 9 и 15 градусац.

И в сряда времето ще остане облачно и дъждовно. По-значителни количества дъжд се очакват в Северна и Източна България. 

В четвъртък валежите навсякъде ще спират и облаците ще се разкъсват. 

В петък и събота ще се радваме на повече слънчеви часове. Затоплянето ще продължи и максималните температури на места ще надхвърлят 20 градуса. 

В неделя и понеделник обаче се очаква ново заоблачаване с кратки и незначителни валежи, съобщи Станкулова. 

 

