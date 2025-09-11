Станкулова предупреди къде започват валежите още този следобед

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

В следващите няколко дни времето ще е нестабилно и с належи. Днес преди обяд над Северна и Западна България ще има повече облаци. Следобед там се очакват кратки дъждове с гръмотевици, като не са изключени и градушки. В източните райони времето ще остане предимно слънчево с температури до 33 – 34 градуса, докато на запад максималните трудно ще превишават 30-те.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Никол Станкулова.

Черноморието ще остане далеч от облаците. Почти през целия ден ще има слънце особено по южното крайбрежие. Температурите ще достигат 26-27 градуса, което е с градус – два повече от морската вода. Морето ще е доста бурно особено следобед.

В планините облаците ще се увеличават. Следобед в масивите на Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури и ще превали. Температурата на около 1500 м ще достига до 20 градуса, но следобед ще започне захлаждане.

През следващите няколко дни времето у нас ще е променливо с валежи от дъжд. В петък валежите ще са по-интензивни в Източна България, а през почивните дни и на 15 септември валежите ще са главно в западните и централните райони. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са от 25 до 30 градуса. Във вторник и сряда ще е слънчево, но с доста хладно утро.

