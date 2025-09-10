Станкулова предупреди за промяна във времето

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре сутринта над западна и северна България очакваме да има повече облаци. Следобед в тези райони се очакват и кратки дъждове с гръмотевици като не са изключени и градушки в източните райони.

Времето ще остане предимно слънчево, с температури достигащи до 33 - 34 градуса, съобщи синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

На запад максималните трудно ще превишават 30 градуса.

Черноморието утре ще остане далеч от облаците. Почти през целия ден ще има слънце, особено по южното крайбрежие. Температурите ще достигат приятните 26 - 27 градуса, с градус - два по-високи днес, особено следобед.

В планините облаците утре ще се увеличават. Следобед в масивите на западна България се очакват гръмотевични бури, от които на места ще превали и ще прегърни. Температурата на 1500 м ще достига около 20 градуса, поясни Станкулова.

През следващите няколко дни времето ще бъде променливо, с валежи от дъжд. В петък по интензивни и с гръмотевици ще са те в източна България, а през почивните дни, както и на 15 септември, дъждовете ще са главно в западна и централна България. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат между 25 и 30 градуса.

Във вторник и сряда ще е слънчево, но с доста хладно утро, предупреди синоптичката на Нова телевизия.

