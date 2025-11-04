Станкулова разкри дните, в които ще настъпи сериозно захлаждане

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре ще вали на по-малко места, но ще остане хладно. Денят ще започне с облаци и слаби валежи в южна и източна България. Следобед малко слънце се очаква само в крайните северни и югозападни райони, а в останалите места ще се задържи предимно облачно. Вятърът ще е слаб, до умерен, с посока от север. Той ще задържа температурите есенни. Сутринта очакваме между шест и 10 - 11 градуса. Максималните ще достигат от 10 - 11° във високите западни полета, до стойности до 15 - 16 в крайните югозападни части на страната, съобщи синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Не само у нас, а в голяма част от Европа температурите са с типично есенни стойности, допълни тя. В края на седмицата обаче очакваме пренос на студен арктичен въздух, който първо ще обхване северната част на Европа. В периода между 15 и 20 ноември има голяма вероятност да усетим първото сериозно застудяване и у нас.

До тогава обаче ни очакват още няколко приятни дни, подчерта Станкулова.

В четвъртък и петък времето у нас ще остане облачно с валежи от дъжд. Температурите ще се понижат с още градус два и максималните ще бъдат около 10-те градуса.

Кратки валежи ще има и през почивните дни. В източна България ще духа южен вятър и термометрите ще показват до 20 градуса, докато на запад ще остане доста по-хладно.

В началото на новата седмица дъждовете ще продължат, като ще настъпи и нова порция захлаждане.

