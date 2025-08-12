Станкулова съобщи кога да очакваме гръмотевичните бури

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Сухото и слънчево време в страната ще продължи, поне до края на седмицата, съобщи синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Утре незначителни заоблачавания ще има само над планините. Ще продължи да се усеща умерен и сравнително хладен североизточен вятър, който ще задържа температурите в нормални летни граници, но ще продължи да усложнява обстановката с пожарите в страната, подчерта тя.

Максималните стойности в утрешния ден ще са от 30 до към 37 - 38 градуса.

Черноморието ще осигурява прохлада, с максимални температури под 30 градуса и умерен, североизточен вятър, съобщи още Станкулова. Иначе денят ще премине с много слънчеви часове. Водата край брега остава с приятните 26 - 27 градуса, а морето ще е с вълни до метър и половина.

Спасение от жегите ще може да намерим и в планините. Въпреки, че тук денят ще премине с доста слънце и незначителна облачност. Следобед температурите на 1500 м няма да превишават 25 градуса. Вятърът ще е умерен - от североизток, каза още тя.

До края на тази седмица в цялата страна ще остане слънчево, с обичайните за август температури. Максималните ще достигат между 30 и 35 градуса. Ще духа и умерен североизточен вятър, който ще повишава опасността от пожари.

Новата седмица ще започне с нестабилно време. В понеделник гръмотевични бури ще има в северозападна България, а във вторник над южните и източните райони, обясни още Никол Станкулова.

