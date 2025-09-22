Станкулова зарадва с много слънчеви часове

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Топлото и спокойно време в страната продължава, но до средата на тази седмица, информира синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Утре отново ще се радваме на много слънчеви часове. Сутринта в някои котловини е възможно да има кратки мъгли, а през деня в същите тези райони ще има увеличения на облачността, но без валежи.

Сутрешните температури ще останат границите от 10 до към 15 градуса. Максималните обаче отново ще са с почти летни стойности и ще достигат между 24 и 31 градуса, обясни тя.

Въпреки че вече сме в средата на септември Черноморието все още предлага чудесни условия за плаж. Утрешният ден ще премине с много слънчеви часове и да умерен източен вятър. Температурата на въздуха ще достига 25 градуса, а морската вода е 22 - 23 градуса.

Планините също остават подходящи за разходки. Във високите части и слънцето ще грее почти през целия ден, като все пак следобед ще се появи и незначителна купеста облачност. Вятърът ще бъде слаб, от изток. Температурите по върховете ще достигат между 10 и 15 градуса.

За разлика от топлото и слънчево време у нас, голяма част от Европа вече усеща първите сигнали на есента. От север нахлува доста по-студен въздух и температурите се понижават значително, а през следващите дни захлаждането ще достигне и до Балканите.

В сряда у нас все още ще е топло и слънчево, но следобед от запад облаците ще започнат да се увеличават.

От четвъртък с усилване на североизточния вятър над страната ще започне да нахлува по-хладен въздух. На отделни места ще има превалявания от дъжд, по-значителни количества се очакват в началото на следващата седмица. Тогава и температурите вече ще бъдат с есенни стойности и няма да превишават 20 градуса, обясни Станкулова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!