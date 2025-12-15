Станкулова зарадва с прогноза за слънчев и топъл декемврийски ден

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Последната работна седмица преди празниците ще премине без валежи и с високи за декември дневни температури, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Никол Станкулова.

Утре в по-голямата част от страната времето ще бъде слънчево. Сутринта в западната част на Дунавската равнина ще се образуват мъгли, които около обяд в повечето райони ще се разсеят. Само край река Дунав ще се задържат през целия ден.

Утрото ще бъде сравнително студено, с температури от два - три градуса в крайния северозапад, до плюс два - три градуса край морето.

Максималните стойности в повечето райони ще са между 7 и 12 градуса, като по-хладно ще остане в местата с трайна мъгла.

До петък времето у нас ще остане без промяна, допълни Станкулова.

Сутрин ще има мъгла, а следобед ще е слънчево, с температури близки до 15 градуса.

В събота облаците над страната ще започнат да се увеличават и в неделя, и понеделник в източна България ще паднат кратки дъждове. Максималните температури ще се понижат и вече ще достигат между пет и десет градуса, обобщи синоптичката на Нова телевизия.

