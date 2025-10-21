Стар познайник на полицията изпотроши машина за автобусни билети във Варна

Пиксабей

Известен на полицията 32-годишен жител на Белослав е заловен след бързи оперативни действия на служителите на Първо РУ във Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в града.

По данни на полицията е установено, че преди дни задържанията е увредил машина за продажба на автобусни билети на спирка в центъра на Варна.

Сигналът за злодеянието е подаден от служител на „Градски транспорт“ ЕАД.

Срещу задържания е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата.

Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа.

