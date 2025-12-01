Стар познайник на полицията задигна кола в центъра на Варна

Пиксабей

25-годишен стар познайник на органите на реда е задържан за открадната кола в центъра на Варна, съобщиха от ОДМВР в областния град.

По данни на полицията преди седмица мъж е подал сигнал в Първо РУ за откраднатия му автомобил, който бил паркиран в централната част на областния град. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия от униформените, бил установен и задържан извършителят на деянието, който е жител на с. Пет могили.

Леката кола – обект на престъпление, е издирена и върната на собственика си, а крадецът е задържан за срок до 24 часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!