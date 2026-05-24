Стара река излезе от коритото си, непречистени отпадъчни води на Карлово се изливат в нея

Кадър Фейсбук, "Карлово", И. Славкова

РИОСВ – Пловдив извършва спешна проверка след сигнал за авария на Пречиствателната станция за отпадъчни води на Карлово.

Първи са алармирали от ВиК, че при аварийната ситуация заради повишеното ниво и силното течение на Стара река е отнесена ключовата входяща тръба на станцията.

Като резултат в момента цялото количество отпадъчни води се изливат директно в реката, сочат първите наблюдения. Екоинспекцията, Басейнова дирекция и ВиК – Пловдив установиха, че ремонтните дейности могат да започнат едва след спадане и успокояване на водите, тъй като засега няма безопасен достъп до компрометирания участък от колектора.

Огледите от институциите продължават и последващите действия ще бъдат своевременно съобщени.

Инж. Николай Михалков, от ВиК-Пловдив, ръководител на отдела за ПСОВ съобщи, че в спешен порядък ще започнат укрепване на 60 метра от колектора. Това ще стане при първа възможност, когато нивото на водата на Стара река позволи работата на екипите да стартира.

