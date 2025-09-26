"Старбъкс" затваря кафенета и съкращава 900 души

Пиксабей

Кафе гигантът Starbucks ще съкрати работници и ще затвори магазини като част от план за преструктуриране на стойност 1 милиард долара, заяви главният изпълнителен директор Брайън Никол в меморандум до служителите в четвъртък, предаде abc7.com.

Компанията ще съкрати 900 служители в магазините си в Северна Америка, каза Никол. Затварянето на магазини ще представлява спад от приблизително 1% в общия брой локации на Starbucks в Северна Америка през тази фискална година, след отчитане на някои отваряния на магазини, добави Никол.

„Въпреки че постигаме добър напредък, има още много какво да се направи, за да изградим по-добър, по-силен и по-устойчив Starbucks“, каза Никол.

Акциите на Starbucks се повишиха леко в предварителната търговия след съобщението рано в четвъртък сутринта.

Starbucks преживя слаби продажби през последните години, тъй като клиентите се бореха с продължил години период на висока инфлация, съобщиха анализатори пред ABC News. Компанията е преживяла шест последователни тримесечия на спад в продажбите в едни и същи магазини – показател, който изследва представянето на отделните локации във времето.

Starbucks се стреми да подобри интериора на много от своите магазини, за да привлече клиенти и да увеличи продажбите. При преглед на своите локации компанията е идентифицирала магазини, където подобни промени не биха били постижими, каза Никол.

„По време на прегледа идентифицирахме кафенета, където не сме в състояние да създадем физическата среда, която нашите клиенти и партньори очакват, или където не виждаме път към финансови резултати, и тези места ще бъдат затворени“, каза Никол.

„Всяка година отваряме и затваряме кафенета по различни причини, от финансови резултати до изтичане на договори за наем. Това е по-значимо действие, което разбираме, че ще окаже влияние върху партньорите и клиентите. Нашите кафенета са центрове на общността и затварянето на което и да е място е трудно“, добави Никол.

Компанията очаква да завърши фискалната 2025 година с 18 300 магазина в САЩ и Канада, каза Никол. Starbucks планира да информира служителите тази седмица в магазините, определени за затваряне.

Компанията се надява да премести служителите си в други магазини, каза Никол, добавяйки, че в противен случай компанията ще се стреми да осигури „цялостно обезщетение“.

