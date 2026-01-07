Старите цени за престой и паркиране в „Албена” ще се запазят до средата на юни

Кадър Youtube

Старите цени за престой и паркиране в курортен комплекс „Албена” ще се запазят до втората седмица на юни 2026 г., съобщават от комплекса.

Оттам посочват, че цените в Албена за ползващите „зелен паркинг“, „син паркинг“ и „Автогара“ остават непроменени до 7 юни - пет евро достъп за престой. Безплатният престой в комплекса до 30 минути също остава непроменен.

Пешеходната зона, определена със заповед на Изпълнителния директор на „Албена“ АД, ще бъде забранена за движение и паркиране на моторни превозни средства, считано от 7 юни до 30 септември 2026 г., посочва БТА.

От комплекса посочват, че ръководството на Албена си поставя като основни задачи да подобри качеството на туристическите услуги, да предотврати пътнотранспортните произшествия, да запази живота и здравето на децата и да намали вредните емисии.

От 7 юни до 30 септември 2026 г. цените за влизане и престой до 24 часа в курорта ще бъдат по зони „зелен паркинг“ - 15 евро, „син паркинг“ - 10 евро, и „ Автогара“ - 4 евро.

От първи октомври до 31 октомври 2026г. цените за „зелен паркинг“ ще бъдат 10 евро, „син паркинг“- 10 евро и „Автогара“- 4 евро.

След първи ноември до края на годината цените за паркиране в целия комплекс ще запазят първоначалните си стойности от 5 евро, посочват от комплекса.

